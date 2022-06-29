В Волгограде из-за ремонта улицы Армянской водителям предлагают искать объезд

В настоящий момент рабочие удаляют верхний слой старого асфальта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во всех районах Волгограда на объектах улично-дорожной сети идут активные ремонтные работы. Автомобилистам приходится подстраиваться и порой искать другой маршрут, чтобы не простоять в пробке. Подобрать объездной путь лучше и в случае, если он пролегает через улицу Армянскую в микрорайоне Тулака. Там сейчас подрядчик снимает старый слой асфальта, что может усложнить движение. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе городской администрации,

- В комплекс работ включены укрепление основания проезжей части, обработка битумной эмульсией и укладка двух слоев асфальтобетона – выравнивающего и верхнего, - добавили в мэрии.

Помимо самой дороги приведут в порядок все ливневки. Напомним, ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».