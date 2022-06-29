Одуванчик в волосах, лапти на ногах: дизайнер из Волгограда показала летнюю коллекцию на Московской неделе моды

В моделях много легкости и лета. Фото: пресс-служба Московской недели моды

На прошлой неделе в столице состоялось важнейшее событие для всяех российских модельеров. Прошла Московская неделя моды, на которой можно было увидеть и волгоградский бренд «1377». Наш дизайнер Саша Журина представила стильную летнюю коллекцию. Из 450 представителей фэшн-индустрии, которые приехали со всех уголков страны, творения Саши выделялись лаконичностью, легкостью и ориентацией на минимализм. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-служб Московской недели моды, коллекция волгоградки сатала ярким событием показов.

Коллекцию зрители приняли очень тепло. Фото: бренд "1377"

Вдохновлялась дизайнер музыкой, которая рождается мехами баяна, гармони. Точнее — «их ролью в преобразовании воздуха, виртуозности человеческих рук, чуткости и слаженности работы клавиш и регистров в этой группе».

Мужчины у Саши Журиной ходят в обуви, напоминающей лапти. Фото: бренд "1377"

Как всегда в мужских моделях много черного, а в женских – легкости. Актулизированы цветочные принты, но не только в ткани, но и в деталях. Лето у Саши Журиной в полевых цветах: в волосах, в ушах, в петличке. Особое внимание как всегда уделено обуви: это сандали с бахромой и лапти.

И опять цветы. Фото: "бренд 1377"

Фото предоставлены пресс-службой Московской недели моды