В Волгограде продавщице ювелирного дали два года тюрьмы за растрату 11,5 млн

Продавщица относила золото из своего отдела в ломбард. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ворошиловский райсуд Волгограда огласил приговор продавщице ювелирного магазина, которая вынесла и сдала в ломбард украшений на сумму более 11,5 миллиона рублей. 56-летнюю волгоградку признали виновной в растрате в особо крупном размере и приговорили к двум годам колонии общего режима, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- Вину в содеянном женщина полностью признала, приняв меры к возмещению ущерба на сумму более 10,5 миллиона рублей, - рассказала старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Как установил суд, в декабре-январе женщина брала в магазине, где работала, ювелирные изделия. Потом несла их в ломбард, а деньги тратила на свои нужды. Когда обман вскрылся, большую часть причиненного владельцам ювелирного ущерба она возместила. Кроме того, продавщица по гражданскому иску должна будет выплатить одной из потерпевших около 700 тысяч рублей.

Волгоградку взяли под стражу в зале суда, она еще может обжаловать приговор.