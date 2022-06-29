В Волгоградской области 100 баллов по ЕГЭ получили уже полсотни выпускников

50 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области продолжает расти число выпускников, которые сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Еще 2 человека из Волгограда и Михайловки получили максимальную оценку по биологии. Всего во время ЕГЭ-2022 100 баллов получили уже 50 волгоградских выпускников, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

- Я очень рада, что получила 100 баллов. Высокий результат означает гарантированное поступление в выбранный вуз. Со средней школы я горела желанием пойти в науку, поэтому следующим этапом образования выбрала биологический факультет научно-исследовательского университета», - рассказала выпускница школы № 2 Михайловки Наталья Кривченко, получившая 100 баллов по биологии.

Отметим, всего в регионе ЕГЭ по биологии сдавали 2,3 тысячи 11-классников.

С 23 июня по 2 июля проходят резервные дни для сдачи экзаменов по разным предметам. Они организованы для выпускников, которые по уважительным причинам не могли быть на ЕГЭ во время основного периода.