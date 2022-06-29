Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2022 6:27

В Волгоградской области 100 баллов по ЕГЭ получили уже полсотни выпускников

Еще двое выпускников успешно справились с экзаменом по биологии
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
50 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

50 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области продолжает расти число выпускников, которые сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Еще 2 человека из Волгограда и Михайловки получили максимальную оценку по биологии. Всего во время ЕГЭ-2022 100 баллов получили уже 50 волгоградских выпускников, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

- Я очень рада, что получила 100 баллов. Высокий результат означает гарантированное поступление в выбранный вуз. Со средней школы я горела желанием пойти в науку, поэтому следующим этапом образования выбрала биологический факультет научно-исследовательского университета», - рассказала выпускница школы № 2 Михайловки Наталья Кривченко, получившая 100 баллов по биологии.

Отметим, всего в регионе ЕГЭ по биологии сдавали 2,3 тысячи 11-классников.

С 23 июня по 2 июля проходят резервные дни для сдачи экзаменов по разным предметам. Они организованы для выпускников, которые по уважительным причинам не могли быть на ЕГЭ во время основного периода.