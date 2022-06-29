С миру по нитке: россияне собирают деньги на операцию собаки из Волгограда

Фото: волонтеры.

Волгоградские волонтеры спасают собаку, которая попала под машину в районе Ворошиловского кладбища и получила серьезные травмы. По словам зоозащитников, животное двое суток провело под палящим солнцем, не имея возможности двинуться с места. К счастью, его нашли неравнодушные волгоградцы и привезли в «Волгоградский ветеринарный центр», где специалисты оказали ей первую помощь.

- Рентген показал, что у собаки сильно раздроблен таз. Собаку назвали Черныш, пока что он остается в клинике в долг, - пишут волонтеры.

В будущем псу сделают операцию. Люди с разных городов страны беспокоятся о здоровье Черныша.

«Может кто-то тоже может помочь собачке? Операция около 40 тысяч, ищут деньги срочно. Я тоже созвонилась с клиникой и перечислила немного, так жалко животных», - пишут неравнодушные люди.

По всем вопросам об оказании помощи необходимо позвонить по номеру: 8-927-544-41-12 (Наталья).