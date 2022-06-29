В Волгоградской области закрывают три суда

На упразднение дается год. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, который упраздняет три суда в Волгоградской области. Указ об этом появился в открытом доступе на портале правовой информации. В течение года ликвидируют Краснослободский городской суд, Чернышковский районный суд и Ольховский районный суд. Все дела, которые решали в них, теперь будут рассматриваться в других суда. Среднеахтубинским, Суровикинским и Иловлинским судами соответственно. На местах оставят судебные участки, которые смогут лишь принимать документы.

Причин такого решения несколько. Первая – низкая загруженность судов. Вторая – несоответствие требованию законодательства. Уголовные дела рассматривает коллегия из трех судей, но в том же Ольховском и Черныщковском судах в штате всего по два судьи.

На передачу дел и приведение всех архивов в порядок дается год. Пока же суды продолжат работу в обычном режиме.