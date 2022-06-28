Лаборанту из Волгограда дали срок за торговлю взрывчаткой через интернет

Приговор не вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводской райсуд Волгограда приговорил Беляеву к двум годам условного срока за торговлю взрывчатыми веществами через сайт объявлений. Женщина работала лаборантом в одной из лабораторий. Преступление она совершила в феврале 2021 года. Она купила баночку с пикриновой кислотой. Это вещество пригодно для создания взрывчатки. Затем Беляева выложила в интернете объявление о продаже. Сотрудники правоохранительных органов нашли его раньше злоумышленников. На встречу пришел оперативник.

- Беляева вину в совершении преступления не признала, не оспаривая обстоятельства вменяемого ей преступления, и суду показала, что пикриновая кислота применяется в различных областях. Она продала пикриновую кислоту как краситель, а не как взрывчатое вещество, - рассказали в пресс-службе суда.

Беляевой дали два года условно и выписали штраф в размере 10 тысяч рублей.