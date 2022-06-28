Шесть районов Волгограда 29 июня оставят без света

Свет временно отключат на десятках улиц. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Несколько часов в среду, 29 июня 2022 года, тысячи жителей Волгограда будут вынуждены провести без электричества и работающих сплит-систем. Из-за плановых работ на электросетях под отключения света попадут обитатели отдельных улиц в шести районах – Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Дзержинском, Кировском и Красноармейском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

На Тракторном в среду света не будет на улице Дзержинского в домах №5, 7, 11-15. Обесточат здания всего на три часа – с 9.00 до 12.00. А вот жителям улиц Боткина, №43-77, 50-86, Метростроевской, №46-58, а также переулка Ногина, №34/1, 34, переулка Бакунина, №23 и 23а сидеть без электроснабжения придется гораздо дольше – с 9.00 до 17 часов.

На Красном 29 июня 2022 обесточат дома на четырех улицах по адресам: ул. Клары Цеткин, дома №49-53, 59- 63, 52, 56, 62-68, 72, 74, ул. Ковалевой, дома №49-53, 59, 65, 60, 64а, 68, 70, ул. Радистов, №57, 61, 63а, 63, 65, ул.4-я Заводская, дома №3, 8, 10 и 16. Электричество отключат с 10 до 17 часов.

В центре Волгограда в предпоследний день июня без удобств с 9 до 17 часов останутся обитатели улиц Витимской, домов № 26 и 28, Денисовской, домов №6-18, 22-26, 26б, 28, 30, 30а, 18а, 7-15, 15а, 17, 19а, 19-35 и 41, Днестровской, домов №48-66, 66а, 43б, 43, 93, 95 и 99, Житкурской, домов №46-52, 52б, 54-58, 58б, 59-71, а также домов №69, 82 и 88 на улице Ткачева.

В Дзержинском районе на три часа – с 9.00 до 12.00 – без света оставят дома №59-63 на улице Ангарской. В Кировском среди коммунальных страдальцев окажутся жители улиц Воронкова, №4-42, Пятигорской, №18-44, Писемского, №1-25, Щедрина, №5-31, 10-34. Электричество также отключат с 9.00 до 17.00. В Красноармейском районе свет вырубят на весь день – с 9 утра до 17 часов – на улице Куйбышева в домах №51-65, 83-103 и 103б.