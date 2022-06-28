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Общество28 июня 2022 13:07

Восемь жителей Волгоградской области отметят столетие в июле

Лишь один из юбиляров проживает в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгоградской области немало долгожителей. Фото: АВО

В Волгоградской области немало долгожителей. Фото: АВО

В Волгоградской области немало долгожителей. Только в июле восемь жителей региона перешагнут вековой рубеж. Лишь одни из них проживает в Волгограде, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Отметит 100-летний юбилей в следующем месяце житель Ворошиловского района. Остальные долгожители, которые отпразднуют круглую дату в кругу детей, внуков и правнуков, проживают в городе Волжском, а также в Камышинском, Калачевском, Михайловском, Светлоярском, Палласовском и Урюпинском районах региона.