Волгоградцам напомнили о новых правилах ношения оружия Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В среду, 29 июня, вступят в силу новые поправки в закон об оружии. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе волгоградской Росгвардии. Волгоградцам, которые уже имеют или планируют приобрести оружие, стоит ознакомиться с изменениями.

Волгоградцы могут купить оружие (с целью самообороны, охоты) с 21 года. А вот получить лицензию будет сложнее. Не дадут разрешение на использование оружия людям, у которых есть непогашенная или неснятая судимость, а также рецидивистам. Но даже если человек давно вышел, то оценят тяжесть преступления. Если была особо тяжкая статья, то лицензии не видать.

Владельцам лицензии нужно раз в пять лет проходить проверку знаний, проверять оружие на исправность, всегда быть готовыми предоставить оружие для осмотра.

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