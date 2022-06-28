Волгоградец заплатит 250 тысяч рублей за вырубку тополей в Волго-Ахтубинской пойме

Мужчина решил избавиться от деревьев - теперь заплатит штраф. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области оставили в силе решение Центрального районного суда, в котором рассматривалось дело в отношении владельца земельного участка в Волго-Ахтубинской пойме.

Мужчина решил расчистить территорию, на которой было 25 черных тополей. Он пустил под топор 17 кубометров деревьев. Делать это категорически запрещено, ведь земля находится в особо-охраняемой зоне. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконую рубку лесных насаждений.

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском взыскать ущерб, нанесенный природе. Это 250 тысяч рублей. Волгоградца признали виновным. Он неоднократно пытался оспорить это решение, но решение первой оставили в силе, в том числе и кассационную жалобу.