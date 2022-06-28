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Общество28 июня 2022 12:38

Волгоградец заплатит 250 тысяч рублей за вырубку тополей в Волго-Ахтубинской пойме

Он пустил под топор 25 деревьев
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Мужчина решил избавиться от деревьев - теперь заплатит штраф.

Мужчина решил избавиться от деревьев - теперь заплатит штраф.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области оставили в силе решение Центрального районного суда, в котором рассматривалось дело в отношении владельца земельного участка в Волго-Ахтубинской пойме.

Мужчина решил расчистить территорию, на которой было 25 черных тополей. Он пустил под топор 17 кубометров деревьев. Делать это категорически запрещено, ведь земля находится в особо-охраняемой зоне. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконую рубку лесных насаждений.

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском взыскать ущерб, нанесенный природе. Это 250 тысяч рублей. Волгоградца признали виновным. Он неоднократно пытался оспорить это решение, но решение первой оставили в силе, в том числе и кассационную жалобу.