На Волгоградскую область в ближайшие часы обрушатся ливни с градом и штормовым ветром

В Волгоградской области вечером во вторник погода сильно испортится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области в ближайшие части резко ухудшиться погода. Предупреждение о надвигающемся ненастье сообщило волгоградское МЧС со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. До конца суток 28 июня и ночью 29 июня местами на территории региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление штормового ветра до 20-25 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели просят волгоградцев быть осторожными. Машины следует парковать подальше от деревьев, рекламных и шатких конструкций. Все это при сильном ветре может рухнуть, так что и пешеходам нужно идти аккуратно и смотреть наверх. При обнаружении оборванных проводов запрещено приближаться к ним. Также жителям региона при ухудшении погоды не стоит выходить на реки на маломерных суднах. В случае ЧП нужно звонить по телефону «101».