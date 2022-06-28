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Общество28 июня 2022 12:34

На Волгоградскую область в ближайшие часы обрушатся ливни с градом и штормовым ветром

Непогода будет свирепствовать до среды
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области вечером во вторник погода сильно испортится

В Волгоградской области вечером во вторник погода сильно испортится

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области в ближайшие части резко ухудшиться погода. Предупреждение о надвигающемся ненастье сообщило волгоградское МЧС со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. До конца суток 28 июня и ночью 29 июня местами на территории региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление штормового ветра до 20-25 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели просят волгоградцев быть осторожными. Машины следует парковать подальше от деревьев, рекламных и шатких конструкций. Все это при сильном ветре может рухнуть, так что и пешеходам нужно идти аккуратно и смотреть наверх. При обнаружении оборванных проводов запрещено приближаться к ним. Также жителям региона при ухудшении погоды не стоит выходить на реки на маломерных суднах. В случае ЧП нужно звонить по телефону «101».