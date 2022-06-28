В Волгограде предпринимательница решила не платить налоги почти на 18 млн

Уголовное дело было направлено в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде будут судить женщину, которая решила провести аферы на несколько десятков миллионов рублей. 56-летняя предпринимательница с 2019 по 2020 год уклонилась от уплаты налогов на сумму 17,7 млн рублей. Она внесла в декларации ложные сведения о строительных работах и поставке стройматериалов 14 организациям, которые по факту предпринимательством не занимались. Еще 12 апреля 2021 года предпринимательница представила в налоговую службу уточненные декларации по НДС за 3 и 4 кварталы 2014 года, содержащие заведомо ложные сведения о наличии товарооборота с рядом фиктивных организаций. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Волгоградка хотела незаконно получить от государства более 6 млн рублей. Однако сотрудники налоговой вовремя заметили обман, поэтому возмещение она не получила. Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Волгограда. Женщина вину не признает. Во время расследования был частично возмещен НДС в размере 9,7 млн рублей. Прокуратура направила иск на компенсацию еще 8 млн рублей.