Мерзкий поступок на пляже в Волжском попал в сеть

Волгограды не убирают за собой даже на пляже. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пляж – это место, куда люди приходят отдохнуть: кто-то позагорать тюленьчиком, кто-то поплавать, а кто-то выпить и закусить. К сожалению, последние не всегда готовы сами себя обслужить, и бросают мусор там, где только что отобедали. В одной из популярных групп Волжского ROAD HELP Волжский выложили пост возмущения. Его снабдили фотографией, на которой несколько огромная мусорная куча рядом с отдыхающими.

- Люди добрые! Очень вас прошу - помогите сохранить красивым и чистым рабочинский пляж. Перед подъёмом в гору стоят контейнеры. Пожалуйста, не оставляйте на берегу ничего! – обращается к волжанам автор.

Его поддержали и пользователи. Они оставили гневные комментарии, большинство из которых нельзя печатать из соображений цензуры.

«Вот сами ж живем в своём городе, неужели не хочется быть в чистоте и порядке??? Нет же - нам все должны, а мы только ныть и гадить умеем!!!»

Кстати, проблема мусора глобальная для региона. Сколько бы субботников и акций не проводилось, пока сами волгоградцы не перестанут убирать за собой и учить этому детей, чисто у нас не будет. Вспомните об этом в следующий раз, если захочется выкинуть фантик не в мусорку.