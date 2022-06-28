В Волгоградской области дело о гибели двух людей на катере передали в суд

Дело передали в суд. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Волгоградской области перед судом предстанут бывший спасатель камышинкой «Службы спасения» и его начальник. Мужчин обвиняют в гибели 40-летнего сотрудника полиции и его 12-летнего сына. Напомним, 15 апреля этого года на Волге катер протаранил бакен. На нем отдыхала компания из пяти человек. А управлял судном нетрезвый спасатель.

В итоге катер опрокинулся, люди оказались в воде. Тело 40-летнего мужчины нашли сразу, а его сына искали первые сутки. Остальные пассажиры выжили. Спасателю и его руководителю, допустившему выход катера в реку, предъявили обвинение.

- Предъявлено обвинение начальнику Камышинского поисково-спасательного подразделения, который после личной просьбы своего подчиненного допустил на территорию охраняемого объекта посторонних лиц, что, в том числе, привело к наступлению трагических последствий, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Дело передали в суд.