На двух ж/д маршрутах в Волгоградской области будут ходить рельсовые автобусы

Новый подвижной состав волгоградцы увидят в июле. Фото: ПривЖД

Вскоре жители Волгограда и области смогут ездить в Суровикино и Чернышки на комфортабельных рельсовых автобусах серии РА2, которые заменят пригородный поезд на тепловозной тяге. Запустят новые составы на двух железнодорожных маршрутах с 1 июля 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

- Благодаря запуску рельсового автобуса время нахождения в пути пригородных поездов сообщением Волгоград-1 – Суровикино и Волгоград-1 – Чернышков сократится в среднем на 30 минут, - рассказали в ПривЖД.

Проезд станет гораздо комфортней, а вот его стоимость при этом останется прежней. Билет из Волгограда в Суровикино стоит 260 рублей, до Чернышков – 360 рублей. Льготникам – дешевле.

Рельсовые автобусы серии РА2 уже курсируют по другим не электрифицированным участкам железных дорог в Волгоградской области. Они развивают скорость до 100 километров в час и отличаются плавным ходом. В салоне на два вагона 136 сидячих мест, в головных вагонах для пассажиров работают биотуалеты.