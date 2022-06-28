В Волгограде делают парковку на Центральной набережной

Новую парковку делают на нижней террасе набережной. Фото: мэрия

Вскоре на Центральной набережной Волгограда появится новая парковка, где горожане смогут на время оставить 37 машин. Оборудуют стоянку на нижней террасе между центральной лестницей и амфитеатром. 5 мест на парковке выделят инвалидам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Сейчас строители ставят на новой парковке гранитные бордюры, которые будут отделять ее от проезжей части Нулевой продольной. После сделают разметку. В итоге на Центральной набережной будет уже три парковки. Два парковочных пространства почти на 300 машиномест сделали во время реконструкции по обе стороны от строящегося амфитеатра.

Как отмечают в мэрии, в последние годы в Волгограде сделали немало новых парковок. Площадь тех, что у стадиона, превышает 28 тысяч квадратных метров. Порядка 70 машин могут оставить волгоградцы у парка «Россия. Моя история», еще 40 - у «Гасителя». Парковку на 150 мест сейчас строят напротив МНТК «Микрохирургия глаза». Плюс к этому у больничного комплекса до этого сделали площадки для размещения нескольких сотен автомобилей. Но, по мнению волгоградцев, парковок в городе все еще не достаточно.