Главы Волгоградской области и Станично-Луганского района ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Администрация Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 28 июня находится с рабочим визитом в Луганской народной республике. Состоялись встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником, а также с руководителем Станично-Луганским районом ЛНР Альбертом Зинченко. По итогам обсуждений было заключено соглашение о сотрудничестве между Волгоградской областью и Станично-Луганским районом. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональной администрации.

- Мы сделаем все, чтобы восстановить мирную жизнь в полном объеме, окажем помощь и поддержку жителям ЛНР и Станично-Луганского района, которые заслужили жить достойно. Для этого придется потрудиться, - отметил Андрей Бочаров.

Сотрудничество предполагает помощь волгоградского региона в восстановлении и развитии инфраструктуры Станично-Луганского района. Также в рамках документа будут реализовываться гуманитарное и научно-образовательное сотрудничество, инвестиционные и инновационные проекты, планируется установление и расширение деловых контактов между предприятиями малого и среднего бизнеса.

- Сотрудничество для нас - это, в первую очередь, дальнейшая интеграция с Российской Федерацией, с регионами России, - сообщил на встрече Леонид Пасечник.