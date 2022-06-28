На чиновников администрации Краснооктябрьского района Волгограда возбудили дело о мошенничестве

Чиновники взяли у коммерсанта полмиллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгограде по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении судебного решения. Попались на махинациях замглавы Краснооктябрьского района и заместитель начальника отдела ЖКХ и работы с ТОС. Они взяли у коммерсанта 500 тысяч рублей весной 2022 года, не собираясь ему помогать, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

В прокуратуру обратился коммерсант, которого «кинули» чиновники. По данным прокуратуры, бизнесмен по решению суда должен был демонтировать третий этаж принадлежащего ему автосервиса. Причем дело было на контроле судебных приставов. Предпринимателю уже сообщили об отключении во всем здании света, газа, воды, тогда он решил пойти за помощью к замначальника отдела ЖКХ районной администрации. Чиновник сообщил о просьбе своему начальнику и вместе они решили заработать.

Зная, что в праздники обесточивать здание не будут, чиновники предложили бизнесмену решить проблему за полмиллиона рублей. 100 тысяч взял за «заботу» замглавы начальника отдела, 400 тысяч – замглавы района. В итоге это потянуло на статью «мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения».