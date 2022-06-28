В Волгограде за 1,5 млн сделают автополив вдоль лестницы в створе улицы Ковентри

У обновленных лестниц сделают поливочный водопровод Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде объявили аукцион по отбору подрядчика на строительство автоматического полива растений. Поливочный водопровод появится в створе улицы Ковентри в центре города вдоль лестниц, ведущих с улицы Чуйкова к пешеходной эстакаде, а также на всем склоне. Ранее на этой территории системы полива никогда не было, сообщили в мэрии. Всего новый поливочный водопровод будет протяженностью более 9 погонных километров.

Как сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена аукциона составляет чуть более 1,5 миллиона рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков завершится 5 июля.

Новый водопровод обеспечит уход как за существующими растениями, так и за новыми саженцами. До конца года вдоль лестниц высадят около 850 деревьев и кустарников, среди них ель, клен, черемуха, спирея, барбарис и другие. Появятся и тысяча цветов в кашпо, рабатках и вазах-цветочницах. Мэрия ищет подрядчика озеленения.

Ранее лестницы, которые находятся в створе улицы Чуйкова, получили новую жизнь. Спустя многие годы их привели в порядок. Теперь готовится благоустройство набережной от музыкального театра до улицы Ковентри.