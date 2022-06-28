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Происшествия28 июня 2022 10:13

Волгоградцу грозит 5 лет тюрьмы за похищение породистого щенка

Мужчина обменял животное на бутылку водки
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция Волгоградской области может возбудить уголовное дело на 55-летнего мужчину из Калачевского района

Полиция Волгоградской области может возбудить уголовное дело на 55-летнего мужчину из Калачевского района

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волгоградской области может возбудить уголовное дело на 55-летнего мужчину из Калачевского района. Жителю поселка грозит 5 лет тюрьмы за похищение щенка немецкой овчарки. Дело было 27 июня. Владелица животного пришла в магазин и оставила питомца у входа, а когда вышла – того и след пропал. Стражи порядка быстро вышли на след злоумышленника.

- Им оказался 55-летний местный жителем. Он сознался в содеянном и пояснил, что отвязал щенка и отнес своим знакомым, с которыми произвел обмен питомца на бутылку водки, - рассказали volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области

Мужчине грозит наказание по статье «Кража».