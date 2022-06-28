В Волгограде телефонные мошенники развели студента на миллион рублей

Телефонные мошенники продолжают терроризировать волгоградцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Практически отовсюду звучат призывы о том, что не стоит верить незнакомцам, которые названивают по телефонам и предлагают якобы помощь по сохранению денег. Жители Волгограда продолжают верить таким финансовым «спасителям» и теряют огромные сбережения. За минувшие сутки волгоградцы лишились более двух миллионов рублей. Почти половину из этой суммы – один миллион – потерял 21-летний студент вуза. Ему позвонил неизвестный, представился работником банка и предложил перевести деньги на «безопасный счет», якобы мошенники пытаются оформить кредит от его имени. Студент поверил и перевел миллион рублей. Через несколько часов он понял, что стал жертвой преступников и обратился в полицию, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД России по Волгограду.

По абсолютно такой же схеме мошенники развели 40-летнюю предпринимательницу из Волгограда. При этом она знала, как людей обманывают по телефонам. Но поверила позвонившему незнакомцу и отправила на «безопасный счет» более 900 тысяч рублей. 82 тысяч рублей лишился 38-летний безработный волгоградец. Он увидел в интернете объявление о свободной вакансии в сфере телефонной связи. Он позвонил по указанному номеру, обговорил условия оформления. Чтобы трудоустроиться мужчине нужно было перечислить 12 тысяч рублей за быстрое оформление и 70 тысяч за страховку. После перевода телефон якобы работодателя оказался выключен.

- В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ – «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступников, - отметили в полиции города.