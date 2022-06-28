Волгоградский губернатор Андрей Бочаров уехал на Донбасс

Фото: пресс-служба АВО.

Сегодня, 28 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров начал свой рабочий день с поездки в одну из республик Донбасса – ЛНР. Глава региона приехал в Луганск, где первым делом возложил цветы к монументу «Они отстояли Родину». Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной администрации.

Андрей Бочаров проведет рабочие переговоры с местными властями. Напомним, область взяла шефство над Станично-Луганским районом республики. Об этом говорили и на 25-м ПМЭФ.

- Проведена серьёзная подготовительная работа для участия региона в восстановлении мирной жизни на освобождённых территориях, - уточнили в администрации.

Более того, с самого начала СВО Волгоградская область оказывала и оказывает всю необходимую помощь для беженцев, а также на регулярной основе волгоградцы отправляют гуманитарную помощь на Донбасс.