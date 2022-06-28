Курс на минимализм: волгоградский фермер поиронизировал о новой мировой тенденции в упаковке

Продукт внутри не поменялся - утверждают производитель. Фото: сайт "Сады Придонья"

Волгоградцы вот уже месяц видят на полках магазинах непривычную тару привычных брендов. В упаковке стало меньше красок. Волгоградский фермер и блогер Андрей Прошаков поиронизировал по этому поводу и объявил о новом направлении в искусстве.

- Теперь в России, нравится вам это или нет, другого выхода в ближайшее время не предвидится, дизайн упаковки многих товаров будет минималистичным. Это направление, имеет все шансы стать популярным во всём мире, так как давно уже есть запрос на экологию и экономию, - пояснил Андрей Прошаков

Возможно, со временем так и произойдет. А пока производители предупреждают о том, что продукт внутри остался по-прежнему вкусным. Изменился только внешний вид. Решение вынужденное.

Сады Придонья еще месяц назад прокомментировали свой новый минималистичный дизайн.

- Из-за санкций возникли серьёзные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок. Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки, - сообщает сайт компании.