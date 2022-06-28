В Волгограде волонтеры ищут дом щенку, которого пытались застрелить живодеры

Щенок вырастет крупным и сильным. Идеально подойдет для охраны.

Волонтеры волгоградского приюта «Лисена» каждый день совершают добрые дела. Сейчас зоозащитники ищут дом семимесячному щенку по кличке Лукич. Животное спасли от жесткости: маленького Лукича пытались застрелить. Неравнодушные волгоградцы увезли его из Калачевского района в огнестрельным ранением груди. Спасли, выходили.

- Лукич у нас не так давно, примерно с месяц. Он будет крупным, настоящим защитником. Дружелюбен к детям. Отлично подойдёт во двор, так как шерсть хорошая и зимой он не замёрзнет. Привит, обработан, стерилизован, имеет паспорт, - рассказали volgograd.kp.ru волонтеры «Лисены».

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