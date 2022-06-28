В Волгограде обновили лестницу на площади Титова

Лестница выглядит как новенькая. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде компания-подрядчик завершила восстановление гранитной лестницы, которая ведет с бульварной зоны улицы Титова к Первой продольной. 28 ступеней сняли, очистили при помощи пескоструйной технологии и уложили обратно. Выглядит лестница как новенькая. Теперь строители сделают поручни - их внешний вид должен гармонировать с оформлением ранее благоустроенного бульвара, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Напомним, обновление бульвара на Титова идет по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году делают два участка: внизу у памятника Ленину и от Второй продольной до колледжа. Сейчас там завершают мощение тротуаров плиткой.

В нижней части строители уже установили новые фонари, провели поливочник. Кроме того, уложили газон и высадили порядка 600 деревьев и кустарников. Сейчас новую систему освещения и полив делают и на втором участке. После на знаменитой каштановой аллее высадят молодые саженцы каштана и поставят лавочки, которых вдоль дороги раньше никогда не было.