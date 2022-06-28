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Общество28 июня 2022 7:52

В Волгограде ставят бордюр на проезде между Тимирязева и Казахской

Этой дорогой пользуются студенты и сотрудники ВолГАУ и НИИ
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Масштабный ремонт проблемных улиц Волгограда продолжается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Масштабный ремонт проблемных улиц Волгограда продолжается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Масштабный ремонт проблемных улиц Волгограда продолжается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время подрядчик работает на проезде, соединяющий улицы Тимирязева и Казахскую. Им многие пользуются: студенту и сотрудники ВолГАУ, НИИ, а также жители ЖК «Новый свет» и автомобилисты для выезда к Верхней Ельшанке.

- Свыше 600 метров бордюрного ограждения устанавливают специалисты на проезде. Затем начнется фрезерование старого асфальтового полотна и укладка нового. Общая площадь реновации составит 2,4 тысяч квадратов, - сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации.

В 2022 году в Советском районе приведут в порядок 14 улиц (в их числе Аджарская, Качуевская, Тбилисская, Криворожская и другие).