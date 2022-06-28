В Волгограде водителя в разбившемся авто заметили только через несколько часов после ДТП

Медики констатировали смерть мужчины. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во сколько произошла авария, сейчас предстоит выяснить. Машину и находящегося в ней 49-летнего мужчину нашли в Советском районе возле от Нового Рогачика в сторону Ворошиловском района около 11 часов вечера. Старенькая «Волга» находилась в кювете и была практически не видна с трассы. Водитель умер еще до того, как подъехала помощь.

По предварительным данным ГИБДД по Волгоградской области, волгоградец на ГАЗ 3110 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Удар был сильный – машина сильно деформирована.

Возможно, если бы ДТП заметили сразу, то пострадавшему смогли вовремя помочь. Известно, что связь с водителем пропала около 4 часов дня, а нашли его только в 11.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии, в том числе и время смерти.