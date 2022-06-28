В Волгограде 12 строителям год не платили зарплату

Прокуратура добивается выплаты зарплаты. Фото: Семен ШПАК

В центре Волгограда после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты 12 сотрудникам строительной фирмы. Работодатель задолжал им за год порядка 1,5 миллиона рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- На основании материалов надзорной проверки возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы свыше двух месяцев», - рассказала старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

По данным ведомства, средства у строительной компании были, но руководство предпочитало тратить их не на зарплату, а на производственные нужды. 12 строителей не получали заработанного с августа 2020 года по сентябрь 2021 года. Задолженность превысила полтора миллиона. Расследует дело следственный отдел по Центральному району Волгограда регионального СУ СКР.

Тем временем, прокуратура добивается выплаты зарплаты строителям. Кроме того, компанию привлекут к административной ответственности.