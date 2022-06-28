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Происшествия28 июня 2022 7:22

В Волгограде пенсионерку жестко зажало дверью троллейбуса

Женщина попала в больницу с травмами
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
На место ЧП вызвали "скорую" и полицию.

На место ЧП вызвали "скорую" и полицию.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЧП произошло в Центральном районе Волгограда 27 июня около часа дня. 25-летний волгоградец вел троллейбус по проспекту Ленина в сторону Краснооктябрьского района. Он открыл двери на остановке «Порт Саида». К сожалению, водитель не заметил, как в последний момент в троллейбус попыталась войти пожилая женщина. Он уже нажал кнопку закрыть двери и начал движение по маршруту.. Пенсионерка оказалась зажатой в проеме. Только когда пассажиры стали кричать, он увидел, что произошло.

Когда пенсионерку освободили, ей потребовалась медицинская помощь. На место вызвали сотрудников ГИБДД и «скорую», волгоградку отвезли с ушибами в больницу.

-Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.