В Волгограде пенсионерку жестко зажало дверью троллейбуса

На место ЧП вызвали "скорую" и полицию. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЧП произошло в Центральном районе Волгограда 27 июня около часа дня. 25-летний волгоградец вел троллейбус по проспекту Ленина в сторону Краснооктябрьского района. Он открыл двери на остановке «Порт Саида». К сожалению, водитель не заметил, как в последний момент в троллейбус попыталась войти пожилая женщина. Он уже нажал кнопку закрыть двери и начал движение по маршруту.. Пенсионерка оказалась зажатой в проеме. Только когда пассажиры стали кричать, он увидел, что произошло.

Когда пенсионерку освободили, ей потребовалась медицинская помощь. На место вызвали сотрудников ГИБДД и «скорую», волгоградку отвезли с ушибами в больницу.

-Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.