В 207 селах Волгоградской области сделают фонари на улицах

На некоторых улицах впервые появится свет. Фото: администрация Волгоградской области

Темные улицы – проблема многих поселков Волгоградской области. Если в городах один фонарь на улицу все-таки есть, то деревня с заходом солнца погружается в темноту. Это призвана исправить специальная программа по модернизации и строительству объектов уличного освещения, которая действует в регионе вот уже три года. Только с начала 2022 года освещение провели на улицах в 26 селах. Сейчас работы идут в Быковском, Гродищенском, Дубовском, Еланском, Калачевском, Ленинском, Светолярском, Серафимовическом, Среднеахтубинском, Суровикинском .Даниловском районах и в Михайловке.

Всего за этот год заменят 1700 светильников на энергоэффективные, поменяют 90 вышедших из эксплуатации столбов, построят около 42 километров новых линий освещений и установят 4,2 тысячи современных светильников уже на существующие опоры. Всего модернизация затронет 207 поселков.