Под Волгоградом месяц назад пропала 40-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры волгоградского отряда «Лиза Алерт» вот уже больше месяца ищут 40-летнюю Елену Рудченко из села Мариновка Калачесвкого района. Женщина ушла из дома еще 22 мая. С того дня о ней ничего неизвестно. Как сообщили volgograd.kp.ru добровольцы, в настоящий момент требуются желающие для участия в поисках пропавшей.

У Елены нет особых примет. Это женщина средних лет, ростом 170 сантиметров, у нее нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза.

Сообщить информацию о пропавшей необходимо по номерам: 112 и 8-800-700-54-52.