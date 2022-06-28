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Политика28 июня 2022 6:45

В Волгограде контр-адмирал ВС РФ проверит призыв на военную службу

Он возглавил специальную комиссию из Генштаба
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Проверка займет несколько дней.

Проверка займет несколько дней.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоград приехали высокие гости из Генштаба ВС РФ. Начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления контр-адмирал Владимир Цимлянский возглавил специальную комиссию. Военные из Москвы проверят, как в регионе проходит призыв на военную службу, как работает военный комиссариат Волгоградской области. Контр-адмирал встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Они будут обсуждать вопросы военно-патриотического воспитания. Наш регион вполне может стать примером для остальных. Волгоградская область уделяет этому большое внимание.

Например, один из последних проектов – региональный парк «Патриот», который создается на базе авиаклуба «Юный Ястреб» в Среднеахубинском районе.