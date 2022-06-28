В Волгоградской области в приехавшей из Мариуполя семье родился первенец

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В семье Марины и Юрия Шевченко произошло счастливое событие – у них родился долгожданный сын. Сами супруги приехали в Волгоградскую область из Мариуполя, откуда успели сбежать в первые дни спецоперации. Здесь остановились у родственников. В перинатальном центре Волжского за роженицей наблюдали последние пять недель беременности. Мальчик родился здоровым – весом более 4 кг, рост 55 см.

Родителям в качестве помощи от Народного фронта принесли большой бокс со всем необходимым для малыша. Мамочку и сына уже выписали из роддома, они уехали к родственникам.

- Мы планируем остаться в России, будем здесь работать, тут хорошие люди и есть перспектива для нас и нашего малыша. А Европа это не для нас, - говорит Юрий Шевченко.