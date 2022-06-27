В Волгограде 6 районов останутся без электричества 28 июня

Во вторник в Волгограде электричество отключат в шести районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В большинстве районов Волгограда 28 июня пройдут плановые отключения электричества. Света не будет в шести районах, при этом на отдельных адресах. С коммунальными неудобствами во вторник столкнутся жители более двух десятков улиц. В течение дня электроснабжение будет отсутствовать в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском, Кировском районах. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

В Тракторозаводском районе коммунальные неудобства возникнут с 9.00 до 17.00 у жителей ул. Николая Отрады, 10, 10а, 14, 16. В Краснооктябрьском районе обесточат с 10.00 до 17.00 ул. Клары Цеткин, 49-53, 52, 56, 59, 61, 63, 62, 68, 72, 74, ул. Ковалевой, 49-53, 59, 60, 64а, 65, 68, 70, ул. Радистов, 57, 61, 63а, 63, 65, ул. 4-я Заводская, 3, 8, 10, 16. С 9.00 до 12.00 электричество отключат на пл. Белинского, 15а, ул. Чайковского, 37, 39, 45-65, 48-66, пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. Лермонтова, 5-19.

В Дзержинском районе света не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Павлика Морозова, 41, ул. Игарской, 25а, 25в, 30, ул. Лесогорской, 24, 25, 27, ул. Добринской, 50-70, 60а. В Ворошиловском районе без электроприборов с 8.00 до 13.00 останутся жители ул. Ростовской, 15, 17, 19, ул. Дубовской, 16, 16а, 18, 258, 258а, 267, 291, 291а, 395, 397, 400-406, 400а, 401, 401а, 403, 407, ул. Чембарской, 1-7, 5а, пер. Чембарского, 258-268, 259, 262а, 263, 263а, 270, 272, 274, ул. Череповецкой, 61а, 63, 65, 65а, 67. В Советском районе с 13.00 до 17.00 электричества не будет на ул. Чебышева, 40, 42, 44, 46.

В Кировском районе электроснабжение отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Добролюбова, 48-86, 53-111, ул. Терновой, 1-31, 4-34, 35-51, 38-48, ул. Никитина, 3-23, ул. Братской, 4-14, ул. Пехотной, 1-15, 2-16а, ул. Североуральской, 2-16, 5-19, ул. Мопровской, 1-13, 2-16, ул. Шлюзовой, 9-19, 10а-28а, ул. Первоуральской, 1-3, 2-12, ул. Астраханской, 81-85, 86-94, ул. Гастело, 8-24, 11-31, ул. Серафимовича, 9-19.