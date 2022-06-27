«Ситиматик-Волгоград» выступил партнером фестиваля #ТриЧетыре в честь Дня молодежи

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» выступил партнером и соорганизатором площадки «Экологическая» на фестивале #ТриЧетыре в честь Дня молодежи. Праздник стал масштабным мероприятием для волгоградцев и гостей областного центра, инициированным губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Фестиваль собрал почти 240 тысяч человек. В течение всего дня на набережной Центрального района работали 19 тематических площадок с мастер-классами, выставками, досуговыми зонами и многим другим.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор был представлен на «Экологической» площадке с интерактивной беседой «Внедрение и правила раздельного сбора отходов в Волгоградской области. Знакомство с работой экопункта «Вторматик»». Гостям была представлена экспозиция о природных ресурсах и изделиях, производимых из них, о семи видах пластика с наглядными примерами продукции из каждого, об экопривычках для уменьшения использования пластика, о видах и правилах сдачи вторичных материальных ресурсов (ВМР), принимаемых во «Вторматике». В ходе общения выяснилось, что примерно половина посетителей площадки уже знают об экопункте и пользуются его услугами, остальные выражали интерес и записывали его координаты, чтобы принести свои ВМР. Также на площадке был установлен баннер компании с информацией о переходе региона на двухконтейнерную систему раздельного сбора отходов (РСО) и о работе экопункта «Вторматик». Кроме того, здесь любой желающий мог поиграть в тематическую магнитную игру о правильном складировании отходов в синий и зеленый контейнеры, а маленькие посетители могли раскрасить картинки «Сортируем правильно», разработанные регоператором. В ходе фестиваля #ТриЧетыре в интерактивной беседе с региональным оператором на площадке «Экологическая» приняло участие свыше 1,5 тысячи человек.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В составе официальной делегации площадку «Ситиматик-Волгоград» посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который ознакомился с экспозицией компании и презентацией «Вторматика». Губернатор отметил важность просветительской деятельности регоператора, а также потенциал в работе по организации вторичной переработки отходов.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Отметим, что ранее «Ситиматик-Волгоград» вошел в топ-20 региональных операторов по обращению с ТКО в рамках «Зеленого рейтинга», подготовленного Российским экологическим оператором (ППК «РЭО»), заняв в нем 15-е место.