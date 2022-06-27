В центре Волгограда восстановят два военных мемориала

Администрация ищет подрядчиков для выполнения работ Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мэрия Волгограда ищут подрядчиков для восстановления двух военных мемориалов в Центральном районе – «Братской могилы» на вблизи Дома Павлова и «Мемориал» на Аллее Героев. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации, компания должна иметь специальную лицензию, позволяющую работать с объектами культурного наследия.

- Победителям конкурсов предстоит отремонтировать постаменты, восстановить плиты облицовки памятников, привести в порядок информационные таблички, ордена и медали, а также провести очистку и антикоррозийную обработку бронзовых деталей, - уточнили в администрации.

Отметим, что ежегодно в Волгограде реставрируют мемориальные памятники. Так, власти ищут подрядчика для восстановления братской могилы на проспекте Металлургов.