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Общество27 июня 2022 12:07

Региональный родительский капитал в этом году получили больше десяти тысяч человек

Его размер составляет 77684 рублей
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Заявки на получение подали больше тысячи человек.

Заявки на получение подали больше тысячи человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области многодетные родители вправе рассчитывать на несколько видов выплат. Одна из самых больших – это региональный родительский капитал. Его ввели в 2015 году. Как сообщают в администрации Волгоградской области, с начала 2022 года его оформили уже 1169 семей, а деньги получили 10 680 семей.

Сейчас размер капитала составляет 77684 рубля. Правда, не все многодетные имеют на него право. Его могут получить те, у кого среднедушевой доход не превышает 17955 тысяч рублей. Кроме того, подать его можно тогда, когда ребенку исполнится 3 года. Куда потратить деньги каждая семья решает сама. Таких ограничений, как в случае материнского капитала, здесь нет. Оформить его можно в соцзащите или в МФЦ.