Региональный родительский капитал в этом году получили больше десяти тысяч человек

Заявки на получение подали больше тысячи человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области многодетные родители вправе рассчитывать на несколько видов выплат. Одна из самых больших – это региональный родительский капитал. Его ввели в 2015 году. Как сообщают в администрации Волгоградской области, с начала 2022 года его оформили уже 1169 семей, а деньги получили 10 680 семей.

Сейчас размер капитала составляет 77684 рубля. Правда, не все многодетные имеют на него право. Его могут получить те, у кого среднедушевой доход не превышает 17955 тысяч рублей. Кроме того, подать его можно тогда, когда ребенку исполнится 3 года. Куда потратить деньги каждая семья решает сама. Таких ограничений, как в случае материнского капитала, здесь нет. Оформить его можно в соцзащите или в МФЦ.