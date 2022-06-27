В Волгоградской области чиновники отказывались включить сироту в очередь на жилье

Суд удовлетворил иск прокуратуры Фото: Алексей ФОКИН

В Руднянском районе Волгоградской области сироте отказывали во включении в очередь на получения жилья. В прокуратуру из-за нарушения жилищных прав обратилась бабушка 16-летней девушки, которая является попечителем. Во время проверки выяснилось, что женщина подавала заявление в орган опеки и попечительства района о включении внучки в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. На это пришел ответ регионального комитета соцзащиты населения, который отказал во включении сироты в список из-за наличия у нее жилья. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Согласно законодательству, социальная норма площади жилья в целях предоставления мер поддержки составляет 18 кв. м. общей площади жилья на одного члена семьи, - отметили в прокуратуре.

Однако у 16-летней девушки в собственности 1/10 часть дома, площадь доли меньше социальной нормы – 8,27 кв. м. Прокуратура подала в суд иск в защиту прав несовершеннолетней сироты. Центральный районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Комитет социальной защиты населения Волгоградской области обязали включить девушку в очередь на получение жилья, которое ей положено после 18-летия.