100 вольеров, 400 собак: волгоградский приют рассказал о проблемах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгоградской области очень много бездомных собак и очень мало приютов. «Лисена» - один из них. Такие организации существуют за свой счет. Как рассказали «КП-Волгоград» волонтеры, в настоящий момент у них содержатся более 400 бездомных собак, а вольеров всего 100. Однако они просторные. Более того, многим подопечным находят дом или выпускают на улицу после стерилизации и биркования.

- В нашем приюте более 100 вольеров, в каждом сидит от 1 до 10 питомцев, а в общей сложности их более 400. У нас очень много недостатков и проблем. Но мы очень стараемся помочь и животным, и людям, - говорит Наталяь Миндрина.

Напомним, приют «Лисена» после санкций на питание для животных стал производить и продавать собственный корм.