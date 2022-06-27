Волгоградцы нашли в магазине тело мужчины

Проводится проверка. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

56-летний житель Волгограда скончался во время похода в магазин прямо в помещении торгового объекта на глазах у посетителей. Это случилось в супермаркете «Магнит» на улице Землячки №19Б. Известно, что волгоградец, проживающий в соседнем доме, отправился за покупками.

Внезапно мужчине стало плохо. Упал у входа в магазин. Очевидцы пытались оказать ему помощь, вызвали сотрудников скорой помощи, однако волгоградец скоропостижно умер.

- Телесных повреждений и признаков насильственной смерти нет. Организована проверка, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.