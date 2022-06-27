Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июня 2022 10:41

Волгоградцы нашли в магазине тело мужчины

Волгоградский следком проводит проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Проводится проверка.

Проводится проверка.

Фото: из личного архива Виктора Фролова.

56-летний житель Волгограда скончался во время похода в магазин прямо в помещении торгового объекта на глазах у посетителей. Это случилось в супермаркете «Магнит» на улице Землячки №19Б. Известно, что волгоградец, проживающий в соседнем доме, отправился за покупками.

Внезапно мужчине стало плохо. Упал у входа в магазин. Очевидцы пытались оказать ему помощь, вызвали сотрудников скорой помощи, однако волгоградец скоропостижно умер.

- Телесных повреждений и признаков насильственной смерти нет. Организована проверка, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.