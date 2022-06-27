В Волгограде скончался бывший тренер сборной России по боксу Александр Черноиванов

Александру Черноиванову было 70 лет. Фото: Федерация бокса России.

В Волгограде 27 июня скончался именитый тренер по боксу Александр Черноиванов. Печальную новость сообщили в федерации Волгоградской области по боксу. Специалисту, воспитавшему плеяду титулованных спортсменов, было 70 лет. Александр Черноиванов был известен по всей России и за рубежом.

Александр Черноиванов родился в Саратовской области, в юном возрасте переехал в Волгограде, где закончил институт физической культуры и спорта. Вел занятия в секции спорта. Он приобщал к спорту детей, многие из которых затем выросли в титулованных боксеров, которые завоевывали медали чемпионатов мире, Европы, Олимпийских игр. Он тренировал таких именитых спортсменов как Игорь Кшинин, Алексей Степанов, Олег Комиссаров, Евгений Романов и других. В 1999 году Александра Черноиванова назначили старшим тренером сборной России по боксу, он проработал около десяти лет. Также он был старшим тренером сборной Волгоградской области, а также женской команды России.

- Александр Сергеевич был не просто тренером, но и другом, наставником для сборной страны. К нему всегда можно было обратиться за помощью, советом и он помогал каждому из нас. Это невероятная утрата для боксерского сообщества, - приводит слова двухкратного олимпийского чемпиона Олега Саитова пресс-служба федерации бокса России.

За достижения в качестве воспитания спортсменов Александр Черноиванов в 1993 году был удостоен почетного звания «Заслуженный тренер России». Также у него было почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».