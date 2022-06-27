В Урюпинске вандал разрушил скульптуру

Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сегодня, 27 июня, жители Урюпинска Волгоградской области обнаружили, что скульптура «Рукодельницы» на улице Карбышева разрушена. Вандал сломал статую и скрылся. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУМВД по региону, полицейские сразу же вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний мужчина. Он так и не смог пояснить, зачем совершил столь необдуманный поступок.

- Мотив его действий устанавливается. Мужчина находится в отделе полиции. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм», - отметили в полиции.

Кстати, мужчина уже был судим.