«Ситиматик-Волгоград» информирует о проведении доначислений за оказанную услугу по обращению с ТКО

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

«Ситиматик-Волгоград» сообщает своим абонентам, что в результате актуализации данных было выявлено порядка 30 тыс. адресов жителей региона, по которым не было начислений платы за коммунальную услуг «Обращение с ТКО». На этом основании региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) доначислит плату за оказанную услугу тем, кто ее не оплачивал в 2020-2021 годах.

Начиная с июля месяца текущего года такие потребители начнут получать квитанции, в которых будет указана полная сумма доначисления, начиная с 1 января 2020 г. На внутренней стороне платежного документа будет размещено соответствующее разъяснение. До конца 2022 года «Ситиматик–Волгоград» предоставляет возможность оплатить без пени и с предоставлением рассрочки. Для этого необходимо обратиться:

- на официальную электронную почту «Ситиматик-Волгоград»: info.vlg@citymatic.ru;

- на официальный сайт «Ситиматик-Волгоград» в раздел «Обращение в компанию»;

- по почтовому адресу «Ситиматик-Волгоград»: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.5.

- лично в абонентский отдел «Ситиматик-Волгоград» по адресу: ул. Коммунистическая, д. 40 по предварительной записи по номеру: 8 (8442) 32-63-60.

В случае выявления фактов несоответствия суммы доначисления по количеству проживающих, фактическому адресу и т.п. потребителю необходимо обращаться на участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и в отделения МФЦ Волгоградской области, а также по электронной почте: orn@ivc34.ru. Консультацию по данным вопросам можно получить по номеру: 8 (8442) 96-87-95.

Для удобства граждан на сайте регионального оператора создана кнопка «Я не получил платежку», с помощью которой можно оперативно сообщить, что вам не доставлен платежный документ. Также есть возможность подписаться на получение электронной квитанции от «Ситиматик-Волгоград» в личном кабинете на сайте расчетного агента компании – АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по ссылке. Здесь удобно отслеживать детальную информацию по своему лицевому счету и дистанционно оплачивать коммунальную услугу «Обращение с отходами».

Все перечисленные каналы связи и контактная информация о региональном операторе размещена, в том числе, и на платежных документах, которые ежемесячно доставляются в почтовые ящики жителей.

Напоминаем, что согласно п. 4.5 ст. 154 ЖК РФ, услуга «Обращение с ТКО» является коммунальной и подлежит обязательной оплате строго до 10 числа каждого месяца. Размер платы определяется по количеству зарегистрированных в жилом помещении граждан, а при их отсутствии – по числу собственников.

Компания «Ситиматик-Волгоград» надеется на сознательность граждан в вопросе добросовестной оплаты коммунальной услуги, ведь все мы хотим жить, трудиться и отдыхать в комфортных условиях, а поддержание чистоты в городах и селах – наше общее дело.