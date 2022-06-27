Под Волгоградом мужчина зарезал свою тещу и сбежал

Мужчина нанес множество ударов по теще. Фото: Дарья Перетяжка

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное по факту убийства 54-летней жительницы города Фролово. Ее зарезал собственный зять.

Все случилось 26 июня в одном из частных домов по улице Еремина в райцентре. Здесь много лет вместе жила супружеская пара и теща. Конфликты между зятем и женщиной случались и до этого. Но днем в воскресенье ссора была очень сильной. Во время словесной перебранки 38-летний мужчина схватился за нож. Он стал беспорядочно наносить удары по голове, шее, груди родственницы. От полученных ран волгоградка умерла на месте. Ее нашла дочь, которая вечером вернулась домой. Супруга она на месте не застала. Молодая женщина вызвала полицию, «скорую».

Ее супруга нашли через несколько часов полицейские. Они доставили его в дежурную часть. Сейчас с ним общаются следователи, проводятся следственные действия. Пока он задержан. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за убийство.