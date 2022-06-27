Волгоградец подорвался на снаряде, когда пытался его распилить

Медики зафиксировали смерть владельца гаража. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

СУ СК по Волгоградской области проводит проверку по факту гибели мужчины в хуторе Блиновский Серафимовического района. Мужчина подорвался на снаряде.

Волгоградец увлекался старым оружием. Исследовал с металлоискателем местные степи и леса. Находки хранил в гараже. Вечером 26 июня он решил распилить минометный снаряд. Для этого использовал болгарку. Оружие времен Великой Отечественной войны сдетонировало и взорвалось прямо у него в руках. От полученных травм 47-летний волгоградец умер на месте. Тело нашел брат. Он забеспокоился, когда родственник перестал отвечать на звонки. На месте происшествия он увидел страшную картину. Волгоградец вызвал медиков и полицию. «Скорая» зафиксировала смерть хозяина гаража. По результатам проверки следователи примутрешения: возбуждать уголовное дело или нет.