В Волгоградской области лишенный прав водитель погиб в ДТП

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне, 26 июня в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В Котовском районе 55-летний мужчина, который был лишен водительских прав, на «Toyota Carina» ехал из хутора Нижние Коробки в сторону поселка Даниловка. На 24-м километре дороге он не справился с управлением и съехал в кювет. Там иномарка перевернулась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

Отметим, 26 июня произошло еще 9 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 16 человек, в том числе 4 ребенка.