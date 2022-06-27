Волгоградцам увеличили штрафы за разведение костров и огня в мангалах

В Волгограде запрещено жарить шашлык во дворах, на дачах и природе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области с 8.00 27 июня начал действовать особый противопожарный режим. На большей части региона стоит сухая и ветреная погода, которая опасна возникновением крупных пожаров. Вопросы противопожарной безопасности стали ключевыми на оперативном совещании у губернатора Андрея Бочарова. Для соблюдения требований особого противопожарного режима, во время которого сумма штрафов вырастает в 2 раза, чиновникам и ведомствам был поставлен ряд задач.

Жителей и гостей региона должны информировать о мерах, связанных с установленным режимом. Должны проходить рейды по контролю за соблюдением правил, а также мониторинг пожароопасной обстановки. При необходимости ответственные службы будут оперативно реагировать на возгорания.

Отметим, во время особого противопожарного режима категорически запрещается выжигание сухой травмы, мусора в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах, на предприятиях, на землях всех категорий. Исключением могут быть только работы, которые проводятся специализированными организациями для предупреждения лесных пожаров. Нельзя разводить огонь в мангалах и металлических бочках на природе, во дворе дома или дачи.

Штраф за нарушения особого противопожарного режима для граждан составляет от 10 000 до 20 000 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 30 000 до 60 000 тысяч рублей, для малых предприятий и ИП – от 60 000 до 80 000 тысяч рублей, для средних и крупных компаний – от 400 000 до 800 000 тысяч рублей.