В сквере в центре Волгограда установят скамейки и перголу за 6,8 млн рублей

Вид на сквер имени 8 марта сверху. Фото: Администрация Волгоградской области.

Мэрия Волгограда объявила аукцион по отбору подрядчика для дополнительного благоустройства сквера имени 8 марта. В Центральном районе планируют установить 3 скамейки, 4 лавки, перголу, а также высадить около 900 растений, среди них – туя, бирючина, вяз. Будет смонтирована дополнительная линия системы полива, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

Скамейки и лавки, как и 3-метровая пергола, будут выполнены с использованием ламели – эластичных деревянных пластин. Начальная цена аукциона – 6 миллионов 799 тысяч рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Дополнительное благоустройство пройдет с момента заключения контракта до 30 октября.

Напомним, комплексное обновление сквера имени 8 марта в Центральном районе прошло в 2021 году по региональному проекту «Жилье и городская среда». Были уложена новая брусчатка, установлены фонари, камеры видеонаблюдения, обустроены детская и спортивная площадки, урны и скамейки. Агрономы высадили порядка 1300 кустарников и деревьев.