В Волгограде на 10-й дивизии НКВД завершили первый этап дорожных работ

После положительной оценки лаоратории работы продолжат. Фото: мэрии

В Волгограде продолжается ремонт улиц в центре города. Один из объектов на это лето – улица 10-й дивизии НКВД. Как сообщают сайту Volgograd.kp.ru в мэрии, дорожники завершили укладку выравнивающего слоя дороги. Вместе с этим уже восстановили тротуары – а это 340 квадратных метров, установили новый бордюр, привели в порядок колодцы инженерных сетей. Пока работы на объекте остановили. Дело в том, что на этом этапе необходимо проверить качество того, что уже сделали.

- Эксперты оценят степень уплотнения материала, уровень водонасыщения и другие характеристики, - пояснили в мэрии.

После того, как муниципальная лаборатория подтвердит, что все соответствует ГОСТу, она даст добро на продолжение ремонта. Подрядчик дает 4 года гарантии на свои объекты.

Кстати, еще один объект дорожной реконструкции находится неподалеку – подрядчик выполняет ремонт улицы Ленина.